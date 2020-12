Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia celei de-a cincea aniversari a Acordului pentru clima de la Paris, activista suedeza Greta Thunberg a criticat vineri "obiectivele ipotetice si indepartate" si "promisiunile goale" ale politicienilor, indemnand omenirea inca o data sa actioneze imediat, cu prilejul unei noi zile de actiuni…

- Observatii socante au fost exprimate saptamana trecuta, cu ocazia prezentarii raportului anual preliminar al Organizatiei Meteorologice Mondiale: temperaturi record in Antarctica, banchize amenintate cu disparitia, secete repetate, uragane in serie, iar lista poate continua. De la semnarea in 2015 a…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat miercuri omenirea, intr-un discurs sustinut la Universitatea Columbia din New York, sa "repare" planeta in fata incalzirii climatice, simultan cu reconstruirea post-COVID a unei "lumi noi", informeaza AFP si dpa. "Echilibrul…

- Activista ecologista suedeza Greta Thunberg a cerut sambata votul in favoarea candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, desi a estimat ca promisiunile acestuia fata de rezolvarea crizei climatice nu sunt suficient de ambitioase, potrivit agentiei EFE. ''Nu m-am implicat niciodata…

- Parlamentul European a votat in 7 octombrie Legea Climei, care poate transforma Europa in primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor. Pentru a se adapta la aceste noi planuri europene, Romania va trebui sa schimbe fundamental strategiile sale privind sectorul energetic, transportul și…

- Banca Nationala a Romaniei a devenit, incepand cu luna septembrie 2020, membru al grupului de banci centrale si autoritati de supraveghere financiara denumit Reteaua pentru ecologizarea sistemului financiar (Network for Greening the Financial System – NGFS). Reteaua a fost infiintata de catre opt banci…

- La apelul miscarii "Fridays for Future", inspirata de adolescenta suedeza Greta Thunberg, tineri din intreaga lume au participat vineri la proteste pentru a cere actiuni urgente pentru stoparea schimbarilor climatice, in prima lor actiune globala organizata in timpul pandemiei de coronavirus, relateaza…