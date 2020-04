Nascuta in san Francisco, America, aceasta a copilarit in Cluj si de 5 ani locuieste in China, toate astea la doar 10 ani.

Parinții Sienei sunt din, dar locuiesc in, China, de șase ani. Aceștia marturisesc ca vor sa calatoreasca in mai multe țari, dar deocamdata stau in China pentru ca Siena are o cariera muzicala acolo. Parinții sunt profesori universitari. Mama este profesoara de arta, tatal - profesor de economie. Siena are o sora de șase ani și un frate de un an.

Siena Vuscan este un copil plin de talente! A cucerit inima juriului de cum a intrat pe scena. Vorbareata…