​​VIDEO Germania: Noi proteste împotriva restricţiilor antiepidemice: mii de persoane au manifestat la Stuttgart Mii de persoane s-au adunat sâmbata în orasul german Stuttgart pentru a protesta împotriva masurilor sanitare, în timp ce în Germania se intensifica dezbaterea despre înasprirea restrictiilor antiepidemice în fata celui de-al treilea val de Covid-19, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres.



Manifestantii de la Stuttgart, majoritatea fara masti, au început un mars din centru catre o piata din nord-estul orasului, purtând pancarte prin care cereau mai ales sfârsitul ''dictaturii COVID''. Ei au ''ignorat''… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Conform Agerpres , departamentul de frontiera din Mosella a fost pana in prezent singurul teritoriu francez care a fost clasat de Germania ca zona cu ''risc ridicat'' din cauza unei raspandiri extinse a tulpinelor de COVID-19.Angela Merkel anunțase joi ca Germania se pregateste sa claseze Franta intr-o…

