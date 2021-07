Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a explicat ce s-a intamplat in timpul meciului cu Ajla Tomljanovic, cand a fost nevoita sa abandoneze in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon. Sportiva spune ca acum se simte „mult mai bine”. „Sunt foarte dezamagita ca nu am putut termina meciul,”…

- Eliminata devreme de la Wimbledon, Garbine Muguruza (12 WTA, fost lider al clasamentului WTA) îsi petrece câteva zile de vacanta în România.Campioana la Roland Garros în 2016 și la Wimbledon în 2017, Muguruza a vizitat Parcul National Piatra Craiului, conform…

- Irina Begu (30 de ani, 79 WTA) s-a calificat in turul 3 la Wimbledon! Sportiva din Romania a eliminat-o pe croata Petra Martic (30 de ani, 30 WTA), scor 7-5, 6-7(7), 6-3. In faza urmatoare, Begu o va intalni pe Iga Swiatek (7 WTA), campioana de la Roland Garros 2020. Sorana Cirstea (45 WTA) s-a calificat…

- Irina Begu este prima jucatoare din Romania care a acces in turul al doilea de la Wimbledon. Sportiva noastra a facut un meci foarte bun cu americanca Katie Volynets, pe care a invins-o la mare lupta, in doua seturi, scor 6-4, 7-5. Meciul a durat o oar și 39 de minute. In primul act am avut parte de…