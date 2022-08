VIDEO – Galena se reîntoarce în Ucraina, definitiv: „Vă mulțumesc pentru tot!” „Vreau sa merg sa ii ajut pe ai mei, acolo. Sa fiu voluntar, dar sa fiu cu cei din poporul meu! Va mulțumesc mult pentru tot!”, a spus printre lacrimi, Galena. A ajuns in Bistrița imediat dupa izbucnirea razboiului dintre Rusia și Ucraina. Galena, cele doua fete ale ei și mama ei au fost primite cu brațele deschise de colegii de munca ai soțului ei. Au fost cazate intr-un apartament din oraș și au incercat sa se integreze cat au putut mai bine. Galena a lucrat intr-un salon, punand gene, la fel cum facea in Ucraina. Maria participa la cursurile de la Școala Gimnaziala 4, iar Sofia participa la… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

