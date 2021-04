Printii William si Harry au plecat impreuna din capela St.George si au fost vazuti discutand la incheierea funeraliilor bunicului lor Philip, care au avut loc sambata dupa-amiaza la Windsor, relateaza dpa. Printul Harry, care poarta si titlul de duce de Sussex, a fost de asemenea vazut in timp ce ii multumea arhiepiscopului de Canterbury care a oficiat slujba religioasa, inainte de a o saluta pe ducesa de Cambridge, Kate, sotia printului William. In acel moment, s-au apropiat de ei printul William, iar cei doi frati au parcurs discutand impreuna o bucata de drum. Foto: (c) Adrian Dennis/Pool…