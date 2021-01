VIDEO – FRUMOS: Căprioare surprinse bucurându-se de zăpada din Munții Rodnei Munții Rodnei ofera spectacole impresionante, atat de flora cat și de fauna. Daca unele animale se feresc de ochii oamenilor, altele par sa ignore prezența umana. La fel s-a intamplat cu niște caprioare surprinse in Parcul Național Munții Rodnei. Imaginile sunt SU-PER-BE: Județul nostru se mandrește cu Parcul Național Munții Rodnei. Iar cei care strabat aceasta zona au parte de imagini cum rar ți-e dat sa vezi. Daca, in special in perioada iernii, animalele din Munții Rodnei se feresc de prezența umana, luna ianuarie a anului 2021 pare sa fie o luna-cadou pentru cei care strabat zonele muntoase.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

