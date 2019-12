Stiri pe aceeasi tema

- Grevistii mobilizati impotriva reformei sistemului de pensii in Franta vor sa ''mentina aprinsa flacara'' protestelor si in timpul Craciunului si Anului Nou, paralizand in continuare o mare parte a transportului public, scrie luni AFP. Dupa un weekend in care grevele au complicat plecarile…

- Navetistii și turiștii din Franta s-au pregatit pentru o a sasea zi de haos in transportul public. In acest guvernul s-a pregatit sa raspunda maniei populare in legatura cu reforma pensiilor. Transporturile publice sunt aproape inexistente, inclusiv in capitala Paris. Nemulțumite de reforma sistemului…

- Franta se pregateste joi pentru o greva de amploare, in special in sectorul transporturilor, obiectivul protestatarilor fiind acela de a-l forta pe presedintele Emmanuel Macron sa renunte la proiectul sau de reforma a sistemului de pensii, transmite AFP. Miscarea de protest, care ar urma sa dureze mai…

- Ministri si oficiali au comemorat miercuri, la patru ani de la cele mai sangeroase atentate din Franta, atacurile jihadiste de la 13 noiembrie 2015 la Paris si Saint-Denis, soldate cu peste 130 de morti si 350 de raniti, intr-un context al unei amenintari in continuare ridicate, relateaza AFP, potrivit…

- Macron, insotit de o numeroasa delegatie de oameni de afaceri, va fi prezent marti la Targul de importuri de la Shanghai, ce va fi inaugurat in aceeasi zi de presedintele chinez Xi Jinping. Franta face parte in acest an dintre invitatii de onoare la eveniment, desfasurat intr-un context de razboi…

- Totalul investitiilor in startup-uri in cazul capitalei Frantei s-a ridicat la 2,2 miliarde de euro (2,5 miliarde de dolari), fata de doua miliarde de euro pentru capitala Germaniei. De asemenea, Parisul este mult inaintea Berlinului in ceea ce priveste numarul investitiilor, cu 230 fata de 129.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a propus vineri infiintarea unei "inalte autoritati a vietii publice" in cadrul Uniunii Europene dupa polemica creata de respingerea candidatei Parisului la Comisia Europeana de catre eurodeputati, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte de presa de la finalul…

- La Palatul Invalizilor de la Paris, locul unde Franta isi onoreaza eroii, mii de francezi i-au adus, un ultim omagiu fostului presedinte Jacques Chirac, decedat joi, la varsta de 86 de ani. Astazi vor avea loc funeraliile fostului presedinte. Ultimul drum al presedintelui Jacques Chirac va fi marcat…