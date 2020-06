VIDEO Franța: Incidente violente la Paris la protestul împotriva violenței poliției Protestul pașnic care a avut loc luni la Paris când sute de persoane purtând pancarte au îngenuncheat în tacere, în fața ambasadei americane la Paris, s-a radicalizat pe seara când au avut loc ciocniri serioase între protestatari și forțele de ordine.



Acestea au folosit proiectile de cauciuc și gaze lacrimogene pentru a împraștia manifestanții de pe șoseaua de centura



Manifestanții au raspuns la apelul comisiei de susținere a familiei Adama Traoré, un barbat de culoare de 24 de ani, care a murit în 2016 în regiunea

Sursa articol: hotnews.ro

