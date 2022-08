Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost ranite miercuri, intr-o explozie, la fabrica Manuco - clasata Seveso -, specializata in producerea nitrocelulozei, un element indispensabil in fabricarea prafului de pusca si a explozivilor, intr-o instalatie Eurenco, la Bergerac, in Dordogne, iar salvatori se aflau sa fata locului,…

- Planificata nationalizare a grupului de utilitati Electricite de France SA (EDF) nu va avea ca rezultat majorarea facturilor la electricitate pentru gospodariile franceze, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Guvernului, Olivier Veran, transmite Reuters. „Nationalizarea EDF nu va avea impact…

- Guvernul de la Paris se pregateste de o intrerupere totala a livrarilor de gaze rusesti, pe care o vede ca fiind cel mai probabil scenariu in planificarea sa, a afirmat duminica ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters. In conditiile in care aproximativ 17% din aprovizionarea…

- Guvernul francez mizeaza pe o nationalizare completa a grupului de utilitati Electricite de France SA, a anuntat miercuri premierul Frantei, Elisabeth Borne, transmite Reuters. „Pot sa va confirm astazi ca statul intentioneaza sa controleze 100% din capitalul EDF”, a spus Elisabeth Borne intr-un discurs…

- Forțele ruse au bombardat luni mai multe zone ale Ucrainei. In regiunea Poltava, in centrul orașului Kremenciuk, un centru comerical a fost lovit de o racheta. Potrivit președintelui Zelenski, peste 1.000 de civili se aflau in interiorul cladirii. 07:03 - Acum 18 minute 28-06-2022 Un nou bilanț al victimelor…

- Rusia va raspunde deciziei Frantei de a interzice unele canale de televiziune ruse, a avertizat, miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relateaza Reuters. ”Ministerul rus de Externe va reactiona la astfel de actiuni si va oferi un raspuns in acest sens”, a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat marti apelurile presedintelui francez Emmanuel Macron "de a nu umili" Rusia, afirmand ca pe "noi nu ne umilesc, pe noi ne ucid", relateaza publicatia online ucraineana Cenzor.net, citand un fragment dintr-un interviu acordat de Zelenski publicatiei…

- Nouasprezece persoane au fost ranite, dintre care una grav, dupa ce un tren turistic a pus o frana brusca, sambata dupa-amiaza, langa Pontarlier, in estul Frantei, relateaza AFP, preluata de Agerpres.