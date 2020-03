Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA ITALIA FED CUP. La Cluj-Napoca au avut loc si alte intalniri importante ale echipei de Fed Cup a Romaniei, in 2016, cu Cehia si Germania, in 2018, cu Canada si Elvetia, si, in 2020, cu Rusia. Simona Halep nu va juca pentru Romania in barajul cu Italia pentru Grupa Mondiala din Fed…

- Eurostat: Romania are cele mai ridicate disparitati intre regiuni la PIB per capita. In ce țara UE traiesc cei mai bogați europeni Romania avea, in 2018 cele mai ridicate disparitati la nivelul Uniunii Europene intre regiunile cu cel mai ridicat si cel mai scazut PIB per capita, potrivit Eurostat. În…

- Cel putin opt persoane au fost ucise miercuri seara in doua incidente armate la Hanau, in apropiere de Frankfurt, a anuntat politia locala, relateaza AFP si Reuters.Unitati speciale ale politiei ii urmaresc pe autorii atacurilor care au fugit la bordul unui vehicul inchis la culoare, a adaugat…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu autoturisme, sambata dupa-amiaza, pe o autostrada din Germania, relateaza site-ul de stiri T-online.de. Un autocar in care erau 47 de persoane s-a lovit cu doua autoturisme pe Autostrada A45…

- In provincia Hubei au fost anunțate, doar intr-o singura zi, 242 de morți din cauza coronavirusului, de doua ori mai mult comparativ cu ziua precedenta, noteaza CNN. Alte 14.000 de persoane au fost diagnosticate recent. Coronavirusul a ucis deja peste 1.300 de persoane iar totalul celor infectați a…

- Un numar record de straini traiesc in Germania, potrivit Oficiului Federal de Statistica (Destatis), citat de DPA și Agerpres.Potrivit unui raport in editia de vineri a revistei de stiri Der Spiegel, detaliile a 11,1 milioane de persoane au fost depuse la Registrul central german al strainilor la sfarsitul…

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri dupa-amiaza intr-un orasel situat in centrul Germaniei, afirma surse citate de presa germana. Incidentul armat a avut loc in oraselul Rot am See, situat la aproximativ 100 de kilometri de Nurnberg. Un individ a deschis focul, omorand…

- O parte a centrului orasului Koln (vestul Germaniei) a fost evacuata marti ca urmare a descoperirii bombei de origine americana si cantarind 500 de kilograme, gasita de mai multi muncitori pe un santier. Aceasta a fost dezamorsata inainte de pranz.In acelasi timp, politia din Berlin a anuntat…