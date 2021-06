Mai multe locuințe au fost afectate de inundatii, marti seara, iar unele drumuri au fost acoperite de ape, in urma ploilor torentiale si a scurgerilor de pe versanti. Potrivit ISU Botoșani, cinci localnici din Ștefanești, Trușești, Ripiceni, Dracșani și Saveni au sunat la 112 și au cerut sa fie ajutați de pompierii voluntari și militari […] The post VIDEO/ FOTO Ploile torențiale au facut prapad in județul Botoșani. Gospodarii inundate și drumuri distruse de ape appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .