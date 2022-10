Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, s-a intalnit, luni dupa-amiaza, la Berlin, cu premierul Ungariei, Viktor Orban, care a catalogat drept "fructuoase" discutiile despre relatiile bilaterale si despre reactiile fata de razboiul Rusiei impotriva Ucrainei.

Regele Charles ai III-lea nu impartașește simpatia mamei sale pentru Angela Kelly, designer si consiliera a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Costumiera, acum in varsta de 69 de ani, a inceput sa lucreze pentru regina in 1993.

Regele Charles al Marii Britanii si-a manifestat marti frustrarea cauzata de un stilou defect in timpul ceremoniei de semnare a unor documente in Irlanda de Nord, pentru a doua oara in ultimele zile cand suveranul pare vizibil iritat in timpul unor astfel de protocoale, informeaza Reuters.

Un barbat a fost arestat luni in orasul sfant Mecca dupa ce a facut micul pelerinaj, sau Umra, in omagiul defunctei regine Elisabeta a II-a a Marii Britanii, au anuntat autoritatile saudite, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Sicriul cu trupul neinsufletit al Reginei Elisabeta a ll-a va fi transferat duminica de la Castelul Balmoral, unde suverana a murit, la Edinburgh, inainte de a fi transportat cu avionul la Londra pentru funeraliile de stat. In drum spre Edinburgh, procesiunea va trece prin Aberdeen duminica dimineata,

Cand Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, a murit joi, la varsta de 96 de ani, a lasat in urma nu doar națiunea și membrii familiei sale, ci și o grup de tovarași canini, scrie CNN, potrivit Mediafax.

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 9 septembrie 2022, un mesaj de condoleanțe Majestații Sale Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in urma trecerii in eternitate a Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a.

Regina Elisabeta a II-a il va primi pe urmatorul prim-ministru al Marii Britanii la Balmoral și nu la Palatul Buckingham, cum se intampla pana acum. Decizia Reginei reprezinta o premiera istorica in domnia de 70 de ani a Elisabetei a II-a, potrivit CNN, scrie Mediafax.