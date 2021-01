Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit, luni, intr-un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de pe Aleea Poarta Alba din Bucuresti. Sositi la fata locului, pompierii au constatat ca apartamentul respectiv arde cu flacara puternica.

- In cursul nopții de 6/7 ianuarie a.c., in jurul orei 02.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost sesizați cu privire la faptul ca in comuna Jariștea are loc un incendiu la o locuința. Intrucat se afla in apropierea zonei indicate, echipajul de poliție a sosit la fața locului la scurt…

- Un incendiu a cuprins duminica patru imobile si anexele acestora in Strada Iancu Grigore din Capitala, Sector 3, suprafata afectata fiind de 2.500 metri patrati, informeaza ISUBIF. Potrivit sursei citate, nu au fost inregistrate victime. Citește și: Scandal intre Klaus Iohannis și Olguța…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta noapte in cladirea Judecatoriei Iasi, imobilul este situat pe strada Anastasie Panu. Focul se poate observa la etajul trei. La fata locului intervin mai multe echipaje de la Pompieri si de Prim ajutor. Deocamdata nu se stie din ce cauza a izbucnit incendiul. Incendiul…

- Explozie urmata de incendiu, joi dimineața, la o casa de pe strada Karadjici din Timișoara. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, 2 autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și 17 pompieri. Dintre cele 3 persoane aflate in interiorul locuinței, 2 victime sunt…

- Un minor de 14 ani a murit si un barbat de 44 de ani a suferit arsuri pe 25% din suprafata corporala in urma unui incendiu produs la o vila din sectorul 3 al Capitalei. Incendiul s-a produs la o vila P+2, care s-a extins la o locuinta plan parter din vecinatate, in str. Anestinelor, sector 3."In casa…