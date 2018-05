Stiri pe aceeasi tema

- Scena groaznica in centrul orasului Lutk din Ucraina. Un barbat și-a turnat pe haine o substanța inflamabila și și-a dat foc. Incidentul s-a intamplat in timpul unui concert, sub privirile a zeci de oameni.

- Un barbat din judetul Sibiu care a intrat, joi, intr-o sala de clasa la scoala din localitatea Ighisu Nou si a lovit cu biciul doua fete a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru mai multe infractiuni. Agresiunea s-a produs pe fondul unui conflict mai vechi intre familia fetelor si cea…

- Un cititor Tion.ro a ținut sa le atraga atenția șoferilor cu privire la un crater aparut la intersecția strazilor Axente Sever cu Cozia, unde, spune el, s-a lucrat chiar anul trecut. „Va trimit imagini de astazi (n.r. luni) de la intersecția Axente Sever cu Cozia. Intervenit anul trecut,…

- Tupeul șoferilor poate atinge uneori cote inimaginabile. In incercarea de a scapa de traficul infernal, un șofer de taxi a reușit sa-i scandalizeze pe ceilalți participanți cu gestul sau de-a dreptul iresponsabil.(CITEȘTE ȘI: UN ȘOFER TURC A FACUT PRAF OPT MAȘINI IN CAPITALA! BARBATUL ERA BAUT) Pentru…

- O idee „mareata" a unor muncitori a devenit virala pe retelele de socializare. Constructorul care se ocupa de reparatia unui pod deteriorat, la iesirea din Targoviste, a folosit o bucata de placaj, peste care a montat un cauciuc. Pentru a fi siguri ca improvizatia rezista, muncitorii au batut si cuie.

- Cabral a luat foc dupa ce a vazut o inregistrare devenita virala in care un tanar este injurat și agresat de doi dintre controlorii care l-ar fi prins fara bilet. Cand a vazut ca lucrurile iau o intorsatura agresiva, barbatul a scos telefonul mobil și a filmat intreaga scena. Carismaticul prezentator…