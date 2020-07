Stiri pe aceeasi tema

- Zlatan Ibrahimovic, 38 de ani, e recunoscut pentru reacțiile amuzante pe care le are. De data aceasta, el a postat pe Instagram o imagine de la antrenamente, la care a revenit dupa accidentare, alaturi de colegii sai. Langa ea a scris: „Creatorul și elevii lui”. ...

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) este anchetat de Federatia suedeza, dupa ce a intrat in vestiarul echipei la care detine actiuni, Hammarby. Potrivit autoritatilor din Suedia, in timpul zilelor cu meciuri, in vestiare au voie sa intre doar jucatorii si membrii din staff-ul tehnic, potrivit Mediafax.Viitorul…

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani), atacantul suedez al lui AC Milan, le-a aratat fanilor imaginea sa imparțita, comentand: „Jumatate zeu, jumatate diavol”. Ibrahimovic e un personaj special in lumea fotbalului. Nu doar un fotbalist extraordinar, dar și o personalitate ieșita din comun. Mereu altfel, mereu…

- Diletta Leotta (28 de ani), una dintre cele mai atragatoare prezentatoare din Italia, a suferit un incident minor, la scurt timp dupa ce autoritațile au relaxat restricțiile in Peninsula. Gata cu exercițiile fizice din interiorul locuinței! Diletta Leotta a decis zilele trecute sa iasa la o scurta alergare…

- Zlatan Ibrahimovic, vedeta clubului AC Milan, a revenit in Italia dupa aproape doua luni petrecute in tara sa natala, Suedia. Atacantul in varsta de 38 de ani a fost fotografiat la aeroport, avand masca de protectie si manusi.

- Presedintele clubului AC Milan, Paolo Scaroni, a dezvaluit vineri existenta unor fotbalisti infectati cu Covid-19, care se afla însa în convalescenta, în contextul în care în Italia se doreste reluarea antrenamentelor colective începând cu 18 mai, relateaza…

- Zlatan Ibrahimovic este unul dintre personajele importante din istoria fotbalului: cu o tehnica incredibila și cu un spirit de învingator cum rar gasești, suedezul a gasit mereu puterea sa se reinventeze indiferent de echipa pentru care a evoluat. Într-o perioada în care omenirea se…

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) joaca fotbal. Nu la Milan și nu in Italia. In Suedia, țara in care viața continua aproape normal și in care echipele se pot antrena și juca amicale fara spectatori. Zlatan, care deține 25% din Hammarby și se pregatește cu echipa scandinava, a evoluat astazi intr-un meci…