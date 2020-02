Stiri pe aceeasi tema

- In județul Suceava, numarul imbolnavirilor de gripa semnalate in actualul sezon a ajuns la 69, dupa ce intre 20 și 26 ianuarie au fost raportate 50 de cazuri. Potrivit unei situații a Direcției de Sanatate Publica, dintre cazurile noi, 29 au fost spitalizate. Cele mai multe imbolnaviri s-au inregistrat…

- Peste 300 de kilograme de produse neconforme au fost confiscate și retrase de la vanzare, in perioada sarbatorilor de iarna, din unitați de alimentaie publica din județul Brașov, inspectorii sanitari-veterinari alicand amenzi de aproape 125.000 de lei. Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

- Marti, 21 ianuarie, medicii de la Direcției de Sanatate Publica au primit analizele de laborator din Capitala prelevate de la pacientii la care testul rapid a aratat ca ar fi vorba de gripa. Au fost confirrmate doua teste in cazul elevilor de la Scoala nr. 7, spune medicul epidemiolog Carmen Scantei…

- Numarul cazurilor de infectii acute ale cailor respiratorii și de gripa au „explodat” in ultima saptamana, in județul nostru, arata datele Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov. De asemenea, numarul bolnavilor cu pneumonie a crescut vertiginos. In saptamana 13-19 ianuarie, numarul afecțiunilor…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat, astazi, ca s-a inregistrat debutul sezonului gripal – rata pozitivitatii pentru virusul gripal la cazurile testate fiind peste 25% pentru acelasi subtip, scrie agerpres. Potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- In doar o saptamana, gripele au „explodat” la Brasov, de la cateva cazuri, la cateva zeci. Potrivit datelor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, in saptamana anterioara, au fost diagnosticate clinic, pe baza simptomelor, 60 de cazuri de gripa, dintre care 7 au fost internate. Cei mai…

- O familie nevoiașa cu patru copii din Sambata de Sus a primit aproximativ 35.000 de lei din partea a doi tineri din Popeși Leordeni. Cei doi tineri au donat darul de nunta pentru ca familia din județul Brașov sa aiba o casa noua, potrivit mediafax. Familia locuia intr-o anexa a unui grajd. Cei patru…

- Autoritatile au luat masuri suplimentare de securitate, dupa ce in judet au fost descoperiti mai multi mistreti cu pesta porcina! Pentru prima data, in judetul nostru nu vor exista targuri de porci inainte de Craciun. Focarul de pesta porcina africana descoperit in mediul silvatic a dus…