Premierul Florin Citu a declarat marti ca restaurantele si hotelurile de pe litoral ar putea functiona la capacitate maxima de la 1 iunie, pentru persoanele vaccinate. Intrebat ce masuri de relaxare ar putea fi introduse de la 1 iunie, premierul a vorbit despre renuntarea la masca pe plaja sau in drumetii, dar si despre functionarea la capacitate maxima a restaurantelor, in cazul persoanelor vaccinate. "Este clar ca putem vorbi despre fara masca pe plaja, de exemplu. Fara masca, daca mergem la munte in drumetie, etc., putem sa mergem fara masca. Dar putem sa vorbim si de lucruri sau de facilitati…