Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „Wonder Woman 1984”, regizat de Patty Jenkins, cu Gal Gadot in rol principal, va fi lansat in preajma Craciunului atat in cinematografe, cat si online, a anuntat Warner Bros, potrivit news.ro.Filmul va avea premiera pe HBO Max in aceeasi zi in care va incepe sa ruleze in cinematografele…

- Un film live-action „Tom and Jerry”, cu personaje principale animate in stilul serialului de televiziune si cu actorii Chloe Grace Moretz si Michael Pena in distributie, este programat de Warner Bros. Pictures sa fie lansat in cinematografe in 2021, potrivit news.ro.Chloe Grace Moretz joaca rolul…

- Lungmetrajul „Fantastic Beasts 3” este programat sa fie lansat in iulie 2022, a anuntat compania Warner Bros., care l-a fortat in urma cu cateva zile pe Johnny Depp sa demisioneze din franciza, dupa ce actorul a pierdut in prima faza procesul intentat tabloidului The Sun, potrivit news.ro.Filmul,…

- Actorul și regizorul radauțean Adrian Țofei și-a lansat filmul horror „Be My Cat: A Film for Anne" pe DVD in doua versiuni ce sunt acum disponibile atat pe Amazon.com, cat și pe site-ul lui Adrian Țofei in variante semnate.DVD-urile includ și 12 minute de scene bonus. La sfarșitul ...

- Distributia actritei Gal Gadot in rolul Cleopatra intr-un viitor film Paramount a lansat o dezbatere despre stramosii legendarei regine a Egiptului si daca actrita este potrivita pentru acest rol, relateaza luni dpa. Filmul, care va fi regizat de Patty Jenkins pe baza unui scenariu scris de Laeta Kalogridis,…

- Filmul regizat de Robert Zemeckis dupa cartea pentru copii "The Witches", cu Anne Hathaway in rolul principal, nu va mai fi lansat in cinematografe din cauza pandemiei cu noul coronavirus si va avea premiera direct pe HBO Max, de Halloween, conform The Variety. Aceasta comedie neagra produsa de studiourile…

- Warner Bros. a amanat lansarea filmului "Wonder Woman 1984" cu Gal Gadot, care urma sa ruleze pe ecrane din 2 octombrie, pentru a patra oara. Filmul va ajunge in cinematografe pe 25 decembrie, potrivit Variety, anunța news.ro."Patty este un regizor exceptional si cu "Wonder Woman 1984" a oferit…

- Lungmetrajul "Tenet", considerat filmul verii din acest an, un blockbuster de actiune cu elemente SF regizat de cineastul Christopher Nolan, va fi lansat miercuri - inclusiv in Europa - si este asteptat ca un veritabil "Mesia" de administratorii lanturilor de cinematografe, profund afectate de actualul…