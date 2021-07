Stiri pe aceeasi tema

- Afganistanul si-a rechemat duminica ambasadorul din Pakistan, invocand rapirea fiicei acestuia si persistenta amenintarilor la adresa securitatii personalului diplomatic. Mai multi inalti diplomati afgani aflati la post la Islamabad au fost rechemati de asemenea in tara, relateaza AFP si Reuters.…

- Afganistanul si-a rechemat duminica ambasadorul din Pakistan, invocand rapirea fiicei acestuia si persistenta amenintarilor la adresa securitatii personalului diplomatic. Mai multi inalti diplomati afgani aflati la post la Islamabad au fost rechemati de asemenea in tara, relateaza AFP si Reuters,…

- Silsila Alikhil, fiica ambasadorului Afganistanului in Pakistan, a fost rapita sambata in centrul pakistaneze Islamabad, reținuta cateva ore și torturata „brutal”, au declarat oficiali din ambele țari, informeaza Associated Press . Un raport medical din spital arata ca Silsila Alikhil a fost batuta…

- Ministerul de Externe afgan l-a convocat sambata pe ambasadorul Pakistanului la Kabul, Mansoor Ahmed Khan, si a emis ''un protest viguros'' dupa ''rapirea'' timp de mai multe ore a fiicei ambasadorului afgan la Islamabad, descrisa drept ''grav incident'', relateaza France Presse.

- Guvernul american investigheaza o serie de incidente medicale care au fost rapotate in randul diplomaților și a staff-ului administrativ din Viena, relateaza BBC . Simptomele subite și misterioase amintesc de „sindromul Havana”, o afecțiune cerebrala misterioasa care a aparut in Cuba in 2016-2017. Cel…

- Israelul l-a convocat duminica pe ambasadorul Poloniei pentru a-si exprima "dezamagirea profunda" in legatura cu o lege despre care criticii spun ca va ingreuna accesul evreilor la recuperarea proprietatilor confiscate de ocupantii nazisti in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si apoi pastrate…

- Ambasadorul Rusiei în Statele Unite Anatoli Antonov urmeaza sa revina în post la Washington saptamâna viitoare, dupa ce a fost chemat la Moscova, la consultari, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, potrivit agentiei ruse de presa Interfax, relateaza Reuters, scrie News.ro.Moscova…

- O decizie a Rusiei de a plasa Republica Ceha pe o lista ''cu tari neprietenoase'' alaturi de SUA si de a limita numarul de angajati locali la misiunea lor diplomatica din Moscova este un pas catre escaladarea in continuare a relatiilor, a declarat vineri Ministerul de Externe ceh, relateaza Reuters,…