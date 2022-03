Stiri pe aceeasi tema

- Amelia Anisovych, in varsta de 7 ani, a carei interpretare cu „Let It Go” din adapostul anti-bombe de la Kiev a devenit virala, a cantat imnul national la un concert caritabil in Polonia, scrie independent.co.uk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

China va ajuta Ucraina cu peste un milion de lire sterline. Ajutorul va fi distribuit prin intermediul organizației chineze a Crucii Roșii.

Nave ruse de razboi de la Marea Neagra au bombardat zona de coasta, in apropierea orasului Odesa, anunta armata ucraineana, relateaza CNN.

- Campaniile de colectare a ajutoarelor pentru refugiati si pentru cetatenii din Ucraina afectati de razboi continua, noi transporturi cu produse de sprijin constand in alimente, cazarmament, produse de igiena si produse pentru copii fiind trimise in ultimele trei zile din judetul Olt spre zonele de…

- Numarul de persoane care s-au refugiat in țari vecine din calea armatei rusești din Ucraina a ajuns duminica la aproape 1,5 milioane, potrivit celui mai recent raport al ONU, citat de Reuters . Potrivit agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), oamenii care au reușit sa scape din Ucraina au cautat refugiu…

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care prevede sumele pe care le vor primi drept despagubire familiile soldaților ruși morți, precum și soldații raniți in conflictul din Ucraina.

- O eventuala infrangere a Rusiei in acest razboi va deschide oportunitați nesperate pentru Republica Moldova de soluționare a conflictului transnistrean. O spune comentatorul politic Sorin Ionița. Potrivit expertului, daca Ucraina va rezista invaziei rusești, acest lucru ar putea duce, ulterior, la…

Situația din Zona Operaționala Donețk este tensionata, dar controlata de Forțele Comunale, asta transmit autoritațile militare de la Kiev, inormeaza NEXTA.Acesta este bilanțul orei 20.00. Bombardamentele din partea rușilor continua.