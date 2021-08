Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 15-08-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2 Intervalul : 16 și 17 august; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : val de caldura, canicula și disconfort termic accentuat; Mesaj : MESAJ 2 ATENȚIONARE METEOROLOGICA…

- Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, in Vrancea și in jumatate din țara. HARTA zonelor afectate Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 09-08-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2Intervalul : 09 august, ora 10:00 – 09 august, ora 23:00; Zonele afectate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marți, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, ce vizeaza cea mai mare parte din tara, inclusiv zone din județul Vrancea. Sunt așteptate cantitați de apa ce vor depași 80 de litri pe metru patrat, in vestul județului, zona montana.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marți, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, ce vizeaza cea mai mare parte din tara, inclusiv zone din județul Vrancea. Sunt așteptate cantitați de apa ce vor depași 80 de litri pe metru patrat, in vestul județului, zona montana.…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 02-07-2021 Ora : 10:00 Nr.mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate…

- In data de 25 iunie 2021 s-a desfașurat in municipiul Focșani concursul de educație pentru sanatate și prim ajutor intitulat Academia Sanitarii Pricepuți pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal din județul Vrancea. Acest proiect este organizat la inițiativa Societații Naționale de Cruce Roșie din…

- Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Ziua/luna/anul: 15.06.2021 Ora: 11:30 Numarul mesajului: 53 FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite…

- Meteorologii au emis un nou cod portocaliu de ploi abundente, valabil pana miercuri, ora 10.00, in Dobrogea și in zona Carpaților Meridionali, dar și un cod galben de ploi insemnate cantitativ și vijelii, tot pana miercuri dimineața, in mare parte din țara, zona cuprinzand și județul Vrancea. Sursa…