- Actrita Constance Wu, una dintre vedetele peliculei „Crazy Rich Asians” (2018), a marturisit joi ca a incercat sa se sinucida in urma cu trei ani, dupa ce a fost vizata de comentarii ofensatoare pe retelele de socializare, potrivit AFP, transmite Agerpres. Constance Wu: Incepusem sa cred ca nu mai merit…

- SARBATOARE… De 1 Iunie – Ziua Internaționala a Copilului, toți angajații, dar și elevii din Romania vor fi liberi. Parinții iși vor putea petrece ziua alaturi de copii, in cadrul serbarilor organizate de școli, in parc, la spectacole sau in locuri special amenajate pentru cei mici. 1 Iunie e zi libera…

- CRIMINALA… In toiul nopții, o femeie de 21 de ani din localitatea Trohan, comuna Garceni, a fost ridicata de acasa de polițiști și reținuta pentru 24 de ore. Femeia este suspecta de crima dupa ce, pe fondul unui conflict spontan cu soțul ei, un barbat de 28 de ani, ar fi pus mana pe un […] Articolul…

- O femeie de 53 de ani a murit in cumplitul accident de la Cotnari, petrecut ieri dimineața. Femeia era angajata Spitalului din Harlau și a fost luata cu mașina la ocazie, vrand sa ajunga la locul de munca. Tragedie la Cotnari. O femeie in varsta de 53 de ani a murit ieri dimineața dupa ce […] Articolul…

- ULTIMA ORA… In toiul nopții, o femeie de 21 de ani din localitatea Trohan, comuna Garceni, a fost ridicata de acasa de polițiști și reținuta pentru 24 de ore. Femeia este suspecta de crima dupa ce, pe fondul unui conflict spontan cu soțul ei, un barbat de 28 de ani, ar fi pus mana pe […] Articolul O…

- Anchetatorii ieșeni au descoperit in vila din Moara de Vant o scrisoare, pe care una dintre victime, Ioana Vanesa Burlacu, a lasat-o pentru mama ei. Surse judiciare afirma ca este vorba despre un mesaj scris de mana de tanara ucisa. Scrisoarea respectiva ar fi fost redactata chiar inaintea dublului…

- Ieșeanul Adrian Neculau susține ca a fost țepuit de firma RTT Distribution SRL din Pașcani, firma care administreaza site-ul tuningro.ro. Adrian Neculau a comandat in luna martie un set de aparatori de noroi pentru un autoturism Hyundai Tucson, in valoare de 136,98 de lei. Clientul a optat pentru transport…

- Ștefana Beatris Moloman și Constantin Iulian Moloman sunt doi tineri ieșeni care susțin ca ar fi fost pacaliți de o “sageata” a clanului Corduneanu, Danuț Ilincariu, dupa ce acesta le-ar fi promis ca ii va ajuta sa obțina o locuința sociala in schimbul sumei de 7.500 de euro, care ar fi ajuns in mainile…