- Pablo Cortacero, noul patron al lui Dinamo, trebuie sa rezolve astazi desparțirea oficiala de antrenorul Gigi Mulțescu (68 de ani), urmand ca mai apoi sa anunte numirea lui Cosmin Contra (44). Dorința noului conducator al „cainilor” este ca fostul selecționer al Romaniei sa preia cat mai repede echipa…

- Dinamo - Hermannstadt, meci din etapa inaugurala a sezonului 2020/2021 de Liga 1, se va disputa in cele din urma pe Arena Naționala. Dinamo a rezolvat problema stadionului, cu 3 zile inainte de debutul in noul sezon de Liga 1. Șefii spanioli au gasit banii necesari pentru stingerea datoriilor in vederea…

- Dinamo a emis in aceasta dimineața un comunicat surprinzator, prin care anunța ca Gigi Mulțescu iși prelungește contractul cu Dinamo. Pablo Cortacero, noul finanțator al lui Dinamo, a incercat sa-l aduca pe Cosmin Contra, avand un antrenor spaniol ca rezerva. Azi, formația alb-roșie a emis un comunicat…

- Cornel Dinu (72 de ani), fost jucator și antrenor la Dinamo, a comentat vanzarea clubului catre Pablo Cortacero și a avut un mesaj dur catre fostul conducator, Ionuț Negoița. Nici nu s-a uscat bine cerneala pe contractul lui Pablo Cortacero cu Dinamo, dupa preluarea pachetului majoritar de la Ionuț…

- Andrei Gerea, membru Elite in cadrul programului DDB, a postat un mesaj in care analizeaza situația de la Dinamo dupa ce pachetul majoritar de acțiuni a fost vandut investitorilor spanioli, in frunte cu Pablo Cortacero. Gerea acuza, printre altele, faptul ca DDB nu a primit cele 7,5 procente din acțiunile…

- Ionuț Chirila (54 de ani), antrenor liber de contract in prezent, a detonat o „bomba” in direct la TV. Acesta spune ca vanzarea lui Dinamo nu s-ar fi facut de fapt, ca actele nu sunt inca semnate. Chirila nu are incredere in investitorii spanioli conduși de Pablo Cortacero, care au cumparat pachetul…

- Dinamo are de ieri, 13 august 2020, un nou acționar majoritar, este vorba de Pablo Cortacero, care s-a ințeles cu Ionuț Negoița pentru a prelua controlul asupra clubului. Dar omul de afaceri iberic nu va putea avea monopolul pe Dinamo, chiar daca a transmis ca va asigura cel puțin un buget de 5 milioane…

- Situația lui Dinamo nu este in Liga 1 inci nu este clara, echipa lui Gigi Mulțescu neștiind inca daca este salvata sau nu de la retrogradare Totuși, formația alb-roșie ar puea primi o veste buna azi, iar o parte dintre probleme s-ar putea rezolva in scurt timp. Astfel, se pare ca spaniolii conduși de…