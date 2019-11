Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan (46 de ani) a oferit un interviu in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, care va aparea maine integral in ediția digitala și cea tiparita. Celebrul impresar a abordat, printre altele, posibilul scenariu in care Gheorghe Hagi ar deveni noul selecționer al Romaniei, dupa demisia lui…

- Anamaria Prodan a sarit sa-l apere pe jucatorul ei, Nicolae Stanciu, dupa ce mijlocașul a fost printre cei mai criticați „tricolori” dupa infrangerile Romaniei cu Suedia, 0-2, și Spania, 0-5, din preliminariile EURO 2020. „Fotbalul este foarte simplu daca ai cu cine sa il joci. Cel mai bun exemplu este…

- Dupa infrangerea cu Suedia, 0-2, și ratarea calificarii directe la EURO 2020, Ionel Ganea a avut o reacție dura. Romania a pierdut cu Suedia, scor 0-2, și a ratat calificarea la EURO 2020 din preliminariile clasice. „Tricolorii” pastreaza o șansa prin barajul din Liga Națiunilor, acolo unde vor intalni…

- Romania joaca azi in Feroe, in preliminariile EURO 2020. Ilie Dumitrescu a analizat decizia lui Cosmin Contra de a-i oferi lui Ianis Hagi tricoul cu numarul 10 pentru dubla cu meciurile cu Insulele Feroe și Norvegia, din preliminariile EURO 2020. Partida Feroe - Romania se joaca de la 19:00 și va fi…

- Dupa ce Gica Hagi a declarat ca „tricoul cu numarul 10 de la naționala a devenit un șervețel”, antrenorul Emil Sandoi a lamurit problema la GSP Live și considera ca Nicolae Stanciu (26 de ani) e un decar veritabil. „Probabil Gica (n.r. Hagi) a avut o descarcare in momentul in care a spus ca tricoul…

- Romania a pierdut in fața Spaniei, scor 1-2. Nicolae Stanciu (26 de ani) crede in calificarea „tricolorilor” la EURO 2020 și vrea fanii alaturi la meciurile decisive cu Suedia și Norvegia. ...despre ocaziile din final: „Am avut doua ocazii foarte mari in ultimele minute. Asta a fost sa fie. Atat timp…

- Festivalul de Film de la Toronto, cel mai mare din America de Nord, este urmatoarea „oprire” a documentarului „Colectiv”. Premiera nord-americana a documentarului va avea loc vineri, 6 septembrie. Cea de-a 44-a ediție a Festivalul de Film de la Toronto e gata sa inceapa. In perioada 5-15 septembrie…

- Gheorghe Grozav a preluat numarul 7 de la Alexandru Chipciu, suspendat pentru jocul cu Spania, Nicolae Stanciu va purta in premiera tricoul cu 8, in timp ce Alex Maxim a preluat „zecele”, anunta FRF.