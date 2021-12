Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa de rugby a Romaniei a urcat o pozitie fata de saptamana trecuta si ocupa locul 15 in clasamentul echipelor nationale, dat publicitatii luni de World Rugby. „Stejarii” au facut rocada in clasament cu Tonga, echipa pe care au invins-o sambata, la Bucuresti, in meci-test, cu 32-20. Romania…

- Florin Cițu reacționeaza la anunțul Eurostat referitor la creșterea economica a Romaniei din trimestrul III. Premierul ii felicita pe romani pentru performanța economica. „Felicitari dragi romani! Cea mai mare creștere economica din UE in trimestrul III din acest an”, prezentand un tabel cu datele Eurostat…

- Audienta pentru faza finala a Ligii Natiunilor a crescut cu 30 la suta fata de editia precedenta, cea desfasurata in Portugalia in iunie 2019, devenind astfel cea mai vizionata de pana acum, a anuntat Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) pe pagina sa de internet, citata de agentia EFE. Aproximativ…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins echipa Armeniei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. In ultimele doua runde, Romania are programate meciuri cu Islanda, pe teren propriu, și in Liechtenstein, iar calculele…

- Cornel Dinu (73 de ani), fost fotbalist și antrenor, a comentat victoria Romaniei cu Armenia, scor 1-0. „Mister” dezvaluie caștigul Romaniei dupa meciul de luni seara, dar il și critica pe selecționerul Armeniei, Joaquin Capparos, cel care, din punctul sau de vedere, a greșit tactica, ajutand Romania…

- Urmatoarea editie a concursului muzical Eurovision va avea loc in orasul Torino, au anuntat companii mass-media italiene, citate de DPA, potrivit Agerpres. Mai multe orase din Italia, inclusiv Roma, Milano si Florenta, si-au depus candidaturile pentru a gazdui acest concurs, dar, potrivit agentiilor…

- Viorel Moldovan (49 de ani), fost antrenor secund la echipa naționala in mandatul lui Anghel Iordanescu, a analizat meciul dintre Romania și Armenia. Acesta il vede pe Claudiu Keșeru (43 de ani), omul capabil sa destabilizeze apararea armeana și sa aduca victoria „tricolorilor”. Romania - Armenia se…

- Echipa nationala a Romaniei intalneste, vineri, de la ora 21.45 (Pro TV), selectionata Germaniei, pe „Volksparkstadion“ din Hamburg. Partida conteaza pentru etapa a 7-a din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Misiunea tricolorilor va continua apoi luni, 11 octombrie, de la ora 21.45, cand…