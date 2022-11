Stiri pe aceeasi tema

- Update.Cel putin 6 persoane au fost ucise si 58 ranite intr-o explozie puternica ce a avut loc duminica dupa-amiaza pe artera comerciala foarte frecventata Istiqlal din centrul metropolei turce Istanbul, relateaza presa locala citata de AFP si Reuters. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a precizat…

- Sapte persoane au fost ranite luni dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat intre localitatile Cornatel si Daia. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, soferul microbuzului avea o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat. „Politistii rutieri intervin la un…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca fortele armate ale Turciei nu au folosit niciodata arme chimice si ca respecta dreptul international, avertizand ca vor fi luate masuri de ordin legal impotriva celor care au formulat acuzatii in acest sens, a relatat vineri postul de televiziune…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a ordonat guvernului sau sa inceapa sa lucreze la „hub-ul gazier” din Turcia propus de omologul sau rus, Vladimir Putin, pentru a exporta gazul rus spre Europa, relateaza AFP și Agerpres. „Am dat, impreuna cu Vladimir Putin, Ministerului nostru al Energiei si…

- Doua masini s-au ciocnit, luni, pe Autostrada Soarelui, in judetul Calarasi, iar patru persoane primesc ingrijiri medicale. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accident rutier s-a produs pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre litoral, in zona localitatii Lehliu Gara,…

- Cel puțin doua persoane sunt date disparute și alte trei au fost ranite in Guatemala, dupa ce doua cratere uriașe s-au deschis brusc pe o șosea in sud-vestul capitalei. La fața locului au fost trimiși salvatori cu o macara și soldați. Cele trei persoane ranite au cazut intr-o dolina de 15 metri in timp…

- Flota rusa din Marea Neagra si-a relocat unele submarine din baza navala Sevastopol, situata in Peninsula Crimeea, in portul Novorossiisk, din sudul Rusiei, de teama unui atac din partea Ucrainei, potrivit Reuters. Potrivit Ministerului britanic al Apararii, citat de agenția de presa Reuters, aceasta…

- Forțele armate ale Ucrainei au distrus o baza a militarilor ruși din Nova Kahovka in regiunea ocupata Herson. Anunțul a fost facut de Centrul de comunicare strategica al Forțelor Armate ale Ucrainei, pe Telegram: „Potrivit informațiilor preliminare, aceasta este o confirmare video a preciziei „fumand…