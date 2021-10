Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane sunt asteptate sambata la noua fabrica Tesla de la periferia Berlinului, unde Elon Musk, directorul executiv al producatorului de vehicule electrice, gazduieste o “zi a portilor deschise”, informeaza DPA, arata Agerpres. Sute de oameni ajunsesera la eveniment pana la ora pranzului, dornici…

- Germania va decide probabil pana la finalul anului nivelul ajutorului de stat pe care il va acorda companiei americane Tesla pentru planificata uzina de baterii pentru vehiculele electrice, din apropierea Berlinului, a anuntat duminica un purtator de cuvant al Ministerului Economiei, transmite Reuters.…

- Tesla a aminat deschiderea gigafabricii pentru sfarsitul anului 2021, dand vina pe piedicile birocratice din Germania. “Asteptam cu nerabdare sa obtinem aprobarea pentru a produce primele masini, poate in octombrie, daca suntem norocosi”, a declarat Musk intr-o vizita la uzina impreuna cu Armin Laschet,…

- Tesla spera sa produca primele mașini la „Gigafactory” din Gruenheide, langa Berlin, in octombrie sau la scurt timp dupa aceea, a declarat vineri directorul executiv Elon Musk, citat de Reuters. Tesla a amanat deschiderea preconizata a fabricii la sfarșitul anului 2021, dand vina pe obstacolele…

- Musk a mai spus ca este dispus sa intensifice comunicarea in zona unde se afla fabrica, in apropiere de orasul Gruenheidem, si sa implice mai mult localnicii, a declarat Steinbach dupa intalnirea cu Musk. Tesla a amanat termenul de deschidere a gigafabricii sale de 5,8 miliarde de euro, de langa Berlin,…

- Programata inițial sa fie lansata in 2019, camioneta electrica Tesla va putea fi cumparata abia in 2022, conform ultimului anunț oficial al producatorului auto american, facut in timpul unei discuții cu investitorii. Anul trecut, compania facea un anunț similar, amanand lansarea pentru 2021, insa atunci…

- Tesla a obtinut un profit net de peste 1 miliard de dolari in trimestrul al doilea, de 10 ori mai mare fata de anul trecut, si venituri de 11,96 de miliarde de dolari, peste estimarile analistilor, de 11,30 miliarde de dolari, relateaza CNBC. Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului…