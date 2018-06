Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a fost ghinionistul partidei Argetina – Islanda, scor 1-1, dupa ce a ratat un penalty in partea secunda, care i-ar fi adus nationalei sale cele trei punct cu nordicii. Starul Barcelonei a parasit terenul singur cu cu capul acoperit de tricoul de joc, declarand, la finalul partidei,…

- Soferul aflat in stare de ebrietate ar fi pierdut controlul volanului si a patruns cu autoturismul pe trotuar, in apropierea Pietei Rosii. Citeste si Panica la CM 2018. Un taxi a intrat in multime, in centrul Moscovei. Sunt mai multi raniti Printre raniti se numara si suporteri mexicani,…

- Concursul de frumusețe „Miss Cupa Mondiala — 2018" este organizat începând cu anul 2006. Pe lânga frumusețea fizica, reprezentantele țarilor-participante la Campionatul Mondial de Fotbal trebuie sa posede cunoștințe în domeniul fotbalului.

- Concursul de frumusețe „Miss Cupa Mondiala — 2018" este organizat începând cu anul 2006. Pe lânga frumusețea fizica, reprezentantele țarilor-participante la Campionatul Mondial de Fotbal trebuie sa posede cunoștințe în domeniul fotbalului.

- ISIS a lansat inca o serie de amenințari inaintea Campionatului Mondial din Rusia, principalele ținte fiind Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Campionatul Mondial din 2018 se desfașoara in Rusia, in perioada 14 iunie - 15 iulie. Caștigatorii ultimelor 10 Baloane de Aur, Messi și Ronaldo, au aparut intr-o…

- Vedetele profita din plin de minivacanta de 1 Mai. Daca unele dintre ele au plecat pe litoralul romanesc, iar altele la munte, cele mai norocoase si-au luat zborul in tarile calde. Asa a facut si Francisca, superba cantareata cunoscuta drept Kim Kardashian de Romania.