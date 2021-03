VIDEO Egipt: 18 morți după prăbușirea unei clădiri în Cairo Optsprezece persoane au murit dupa prabușirea unei cladiri, sâmbata dimineața, într-o zona populara a capitalei egiptene, a informat ziarul de stat Al-Ahram, relateaza AFP.

"Echipele de salvare au reușit sa extraga 18 cadavre din moloz", a spus cotidianul.

Un raport anterior vorbea cinci morți și 24 de raniți.

Este vorba de prabușirea unei cladiri formate din subsol, un parter și noua etaje în districtul Gesr Suez, din estul Cairoului, a scris guvernul într-un comunicat.

Mai multe cladiri s-au prabușit în ultimii ani în Egipt, provocând

Sursa articol: hotnews.ro

