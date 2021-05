Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Billy Porter, cunoscut pentru rolul principal interpretat in serialul de televiziune ''Pose'', a dezvaluit miercuri ca a contractat HIV, adaugand ca are o stare buna de sanatate si ca nu ii este rusine de acest diagnostic indelung stigmatizat, informeaza Thomson Reuters…

- Olimpia Melinte a nascut pentru a doua oara. Actrița din serialul „Vlad” a ajuns ieri la spital , dupa ce a avut contracții, iar in cateva ore a devenit mama din nou. Vedeta a postat pe contul de socializare, prima imagine cu fetița ei. Olimpia Melinte a postat pe Instagram, prima imagine cu fetița…

- Anca Serea este o femeie de succes, dar și mama a șase copii, ceea ce face ca viața ei sa sa nu fie tocmai una ușoara. Astfel ca instaurarea pandemiei de coronavirus și in Romania i-a complicat și mai mult traiul vedetei, care acum recunoaște ca este afectata de aceasta situație și ca uneori are mare…

- Cea de-a 78-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur s-a desfasurat duminica seara in format virtual. Evenimentul, difuzat in direct din New York si Los Angeles, a fost prezentat pentru a patra oara de actritele Tina Fey si Amy Poehler. Premiul pentru regia filmului "Nomadland" a mers la Chloe…

- Pandemia a furat din stralucirea Globurilor de Aur, insa personajele pincipale, cineaștii, s-au straduit sa se prezinte onorabil la intalnirea virtuala. Ediția cu numarul 78, prezentata de actritele Tina Fey si Amy Poehler, s-a desfașurat in doua locații, la Los Angeles și la New York. Nu au lipsit…

- Fara sampanie si fara covorul rosu, așa s-a desfașurat seara Globurilor de Aur , la Los Angeles. A fost o ceremonie virtuala, cele doua prezentatoare au intrat live din locații diferite, una din New York, iar cealalta din Los Angeles. Nominalizații au fost prezenți la eveniment din propriile case. Anual,…

- Caștigatorii Golden Globes 2021 Globurile de Aur au fost decernate duminica noaptea. In premiera, evenimentul s-a desfașurat virtual in doua locații din SUA: Los Angeles și New York. Amy Poehler si Tina Fey au fost gazdele evenimentului ce a premiat cele mai bune producții cinematografice și de televiziune…

- Lungmetrajul ''Nomadland'' a fost desemnat cel mai bun film dramatic, iar ''The Crown'' a castigat patru trofee - inclusiv la categoria "cel mai bun serial TV - drama" - la cea de-a 78-a gala de decernare a Globurilor de Aur, duminica seara, intr-o ceremonie televizata…