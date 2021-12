Stiri pe aceeasi tema

- Nervi și cozi la vamile din vestul țarii. Abia au intrat in vigoare noile condiții de intrare in Romania, iar romanii care se intorc acasa de sarbatori sunt revoltați. Ei spun ca nu au știut ca ar avea nevoie de test PCR și drept urmare, unii aleg sa se intoarca inapoi cand li se comunica […] The post…

- Nervi și cozi la vamile din vestul țarii. Abia au intrat in vigoare noile condiții de intrare in Romania, iar romanii care se intorc acasa de sarbatori sunt revoltați. Ei spun ca nu au știut ca ar avea nevoie de test PCR și drept urmare, unii aleg sa se intoarca inapoi cand li se comunica […] The post…

- AROBS Transilvania Software, companie romaneasca de IT, a debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori București, acțiunile fiind tranzacționate sub simbolul bursier AROBS. Fondata in anul 1998 de antreprenorul roman, Voicu Oprean, AROBS este astazi o multinaționala cu șapte birouri deschise in Romania…

- Un nou cantec de Craciun heavy metal. Scarlet Aura a lansat, in al doilea an consecutiv, o noua melodie de Craciun – Rockin’ Around the Christmas Tree, dupa ce in 2020 trupa a inceput aceasta tradiție lansand “Jingle Bells Rock”. „Craciunul este cea mai iubita sarbatoare din an și noi o facem și mai…

- PSD a decis sa amane lansarea Programului de Guvernare pana in momentul in care se vor finaliza audierile miniștrilor, din respect fața de Parlament și de procedurile parlamentare. Dupa audieri, prezentarea Programului de Guvernare va fi facuta chiar de miniștrii validați de comisiile parlamentare,…

- Primaria orașului Pecica a accesat fonduri europene pentru a realiza un parc de agrement intr-o zona care se dezvolta de cațiva ani. Este vorba despre un teren din apropierea digului Mureșului, unde nu de mult era o groapa de gunoi neautorizata. Ferma de Bivoli a devenit deja un obiectiv turistic care…

- Un accident mortal de circulație a avut loc pe DN 7, Pecica-Nadlac. Un barbat de 44 de ani a murit. Astazi dupa-amiaza, in jurul orei 16.05, un barbat de 44 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, dinspre Pecica spre Nadlac, a parasit partea carosabila și a intrat in […] The post…

- „Miracol”, al treilea lungmetraj regizat de Bogdan George Apetri („Periferic”), prezentat in premiera internaționala la cea de-a 78-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, in cadrul secțiunii Orizzonti, fiind primul lungmetraj romanesc care participa in ultimii 12 ani intr-o secțiune…