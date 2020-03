Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al unei tinere de etnie roma din comuna Chirnogi a fost adus acasa, la aproape 3 saptamani de la deces pentru a fi inmormantat crestineste. Emilia Mirela Paun, de 31 de ani, a murit subit, in conditii misterioase in Anglia, pe 11 februarie. Repatrierea s-a facut in urma eforturilor…

- Drama tinerei mamici de doar 19 ani care sustine ca ar fi fost batuta si data afara din casa, in lengerie intima, a impresionat o tara intreaga. Mai mult de-atat, Bianca ar fi fost despartita de bebelusul ei de patru luni, pe care nu l-ar mai fi strans in brate de mai bine de o luna.

- Cea care se afla printre primele optiuni ale sefilor pentru a o inlocui pe Andreea Berecleanu este chiar Sandra Stoicescu, scrie Libertatea.ro. Sandra se afla momentan in concediu de creștere a fetiței sale, acum in varsta de șase luni. Proaspata mamica este vedeta postului Antena 1, ea fiind…

- Sorana Cirstea s-a calificat, luni, in turul 2 al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe cehoaica Barbora Strycova cu 6-2, 7-6 (5).Meciul dintre Sorana Cirstea (29 ani, 74 WTA) și Barbora Strycova (33 ani, 34 WTA) a fost decis intr-o ora și 43 de minute. ”Am…

- Intr-o discuție televizata, la Antena 3, in 2017, Cristina Țopescu a avut un dialog emoționant cu marele comentator sportiv Cristian Țopescu, tatal ei.Cristina Țopescu si tatal sau au avut o relație apropiata, desi el divorțase de mama ei, cu zeci de ani in urma.In aprilie 2017, jurnalista și-a invitat…

- Un baiețel de nici doi ani al unui pompier care a murit in incendiile violente din Australia a fost decorat in memoria tatalui sau. Scena emoționanta s-a derulat chiar la inmormantarea barbatului. Costumat in uniforma a pompierilor australieni, dar purtand inca suzeta, baiețelul de 19 luni a primit…

- foto: MDI TV Copilul gasit, ieri, inconștient, la liziera unei paduri din Gura Șuții, fugise de acasa de frica tatalui. Post-ul GURA ȘUȚII: Ordin de protecție in cazul tatalui care și-a batut fetița. Copilul a fugit de acasa, de frica apare prima data in Gazeta Dambovitei .