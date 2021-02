Dominique Boutonnat, presedintele Centrului National al Cinematografiei (CNC) din Franta, a fost inculpat joi pentru agresiune sexuala si tentativa de viol si plasat sub control judiciar, relateaza AFP.



Plangerea impotriva lui Dominique Boutonnat a fost depusa pe 7 octombrie de finul sau de 22 de ani in legatura cu fapte care dateaza din august 2020, in timpul unei vacante in Grecia, a declarat parchetul din Nanterre, in apropiere de Paris.



Dominique Boutonnat a fost plasat sub control judiciar cu interdictia de a contacta victima si de a merge la casa parintilor acesteia.

