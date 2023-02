Un barbat, de 44 de ani, din judetul Mehedinti, a fost retinut, ieri, pentru conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. In fapt, in noaptea de 6-7 februarie, ora 00.20, politisti din cadrul Sectiei nr.1 Politie Rurala Melinesti l-au depistat pe barbat in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, in comuna Cotofenii din Fata. Intrucat acesta mirosea a alcool, i-a fost solicitata testarea cu aparatul etilotest, pe care a refuzat-o, acesta refuzand si prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei in sange.…