- Presedintele clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis, a afirmat ca se gandeste ca numele arenei San Paolo sa poarte numele lui Diego Armando Maradona. Aurelio De Laurentiis a afirmat ca simte o "tristete nemarginita", dupa decesul lui Maradona, potrivit news.ro. Citește și: Ionel Danca…

- Fanii echipei de fotbal SCC Napoli sunt devastati de vestea mortii idolului lor, Diego Armando Maradona: „Fotbalul și-a pierdut Dumnezeul! Invața-i pe ingeri cum se joaca fotbal”, scriu ei. „Intreaga lume așteapta cuvintele noastre. Dar exista oare cuvinte care sa exprime durerea pe care o…

- Diego Armando Maradona a murit, miercuri, la varsta de 60 de ani, ca urmare a unui stop cardiorespirator. Vestea l-a intristat pe Ilie Dumitrescu, care l-a numit "geniu" pe fostul mare fotbalist argentinian.”Mi-a marcat copilaria. A fost un moment extrem de trist, acela cand am aflat ca Maradona a murit,…

- A murit Diego Armando Maradona, cel mai probabil din cauza unui stop cardiorespirator. Vestea a aparut in aceasta seara in presa argentiniana. Ziarul Clarin vorbește despre „un stop cardiorespirator” suferit de Maradona in casa sa din Tigre, unde tocmai revenise dupa o perioada petrecuta in spital.…

- Lashana Lynch a fost confirmata in rolul noului agent 007, producand un val de ura, din cauza caruia spune ca a fost nevoita sa-si inchida conturile de social media. Cu ce se confrunta ea acum?

- Legendarul fotbalist argentinian Diego Armando Maradona implinește astazi 60 de ani. Intr-un interviu acordat pentru France Football, El Pibe D'Oro a rememorat mai multe episoade antologice din cariera si a dezvaluit ce cadou si-ar dori sa primeasca pentru aceasta aniversare. ”Visez sa mai dau un gol…

- Primaria Sibiu va instala, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din oras, in apropierea mai multor unitati spitalicesti, sase filtre pentru curatarea aerului, avand ca scop reducerea poluarii. Ideea apartine unui sibian care a propus proiectul pentru bugetarea participativa din 2019.

- Interpreta melodiei "I Am Woman", a murit la Los Angeles. Hellen Reddy avea 78 de ani și fusese diagnosticata cu demența in 2015, transmite AFP. Vestea decesului a fost anunțata pe Facebook de catre...