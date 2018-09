Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro se afla in vizita la Beijing pentru a discuta despre acorduri economice, in timp ce Venezuela, tara membra a OPEC, aflata in criza, incearca sa convinga China, finantatorul-cheie al Venezuelei, sa-i acorde noi imprumuturi, relateaza vineri agentia Reuters,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro se afla in vizita la Beijing pentru a discuta despre acorduri economice, in timp ce Venezuela, tara membra a OPEC, aflata in criza, incearca sa convinga China, finantatorul-cheie al Venezuelei, sa-i acorde noi imprumuturi, relateaza vineri agentia Reuters. Ministrul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la Antena 3, referindu-se la situatia tensionata in partid reclamata de Gabriela Firea, ca a aflat despre acest lucru in cursul acestei saptamani si a calificat drept “prostii” acuzatiile acesteia conform carora o spioneaza. El a mai spus ca urmeaza…

- Un regizor turc a fost condamnat la peste 6 ani de inchisoare, dupa ce a fost acuzat de apartenența la grup terorist din cauza filmului sau care il infațișeaza pe președintele Tayyip Erdogan avand un pistol la cap in timp ce toata familia sa este moarta in jurul lui, anunța agenția de stat, citata de…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit, si a criticat ceea ce el a numit izolationismul "agresiv" al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.Macron,…

- Un cutremur major, cu magnitudinea de 7,3 s-a produs marti in nordul Venezuelei, acesta a fost resimtit si in capitala Caracas mai multe cladiri clatinandu-se, a anuntat Agentia Geologica din SUA, informeaza Reuters.

- Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, pune in aplicare, incepand de luni, una dintre cele mai mari devalorizari din istorie, mișcare ce impinge și mai mult țara in haos baga spaima intr-o populație deja lovita de criza economica fara sfarșit din ultimii ani. Vineri, venezuelenii s-au grăbit…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a afirmat marți ca retragerea Statelor Unite din acordul nuclear este "ilegala", adaugand ca menținerea relațiilor cu Teheranul depinde de Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Republica Islamica Iran nu a cautat niciodata…