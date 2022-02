VIDEO Descinderi ale poliției în Prahova. Printre vizați, interlopi din Ploiești, cu legături infracționale în Capitală Polițiștii au facut mai multe percheziții, miercuri dimineața, la mai multe adrese din Ploiești. Printre cei vizați sunt doi interlopi celebri care au legaturi cu rețele infracționale din Capitala. ”Polițiștii de investigații criminale, de ordine publica și rutiera din cadrul Poliției Municipiului Ploiești desfașoara o razie pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranța […] The post VIDEO Descinderi ale poliției in Prahova. Printre vizați, interlopi din Ploiești, cu legaturi infracționale in Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru perchezitii au loc, luni dimineata, in Prahova si Dambovita, intr-un dosar de inselaciune prin metoda ”Accidentul”. ”In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Orasului Valenii de Munte pun in executare patru mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Prahova si Dambovita, la persoane…

- Peste 160 polițiști fac percheziții, sambata dimineața, la 42 de adrese ale unor persoane fizice și juridice, din Draganești-Olt. Sunt vizați mai mulți suspecți, dintr-o rețea care se ocupa cu furturi de bunuri la nivel internațional, care sunt aduse și vandute in țara. Persoanele vizate sunt cunoscute…

- Poliția Capitalei a anunțat, vineri, ca se fac percheziții in Capitala și Ilfov intr-un dosar privind vanzare de bunuri contrafacute, printre care parfumuri, ceasuri, haine, toate fiind inscripționate cu numele unor marci celebre, insa in realitate, contrafacute. Pana la acest moment au fost ridicate…

- Polițiștii au descins, marți dimineața, la cinci adrese din județul Giurgiu și din București, fiind cautate cinci persoane, banuite ca intrau in cavouri și luau bani și bijuterii. Potrivit Poliției Romane, in aceasta dimineața, polițiștii din cadrul inspectoratelor de poliție județene Teleorman și Giurgiu,…

- Tribunalul Giurgiu a incuviințat, vineri, efectuarea a 4 percheziții domiciliare in cazul omorului comis pe raza localitații Bolintin Vale. La aceasta ora, structurile Poliției Romane și Jandarmeriei Romane pun in aplicare cele 4 mandate de percheziție, pe strada Sabarului, din orașul Bolintin Vale.…

- Polițiștii din Capitala au prins in flagrant mai multe persoane care participau ilegal la jocuri de noroc. Au fost date amenzi și au fost confiscate sumele de bani puse in joc. Potrivit Poliției Capitalei, astazi, in jurul orei 03.10, polițiști ai Secției 22 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul…

- Traficul prin punctul de intrare in tara a fost blocat, marți dimineața, atat pe sensul de intrare in Romania, cat si pe sensul de iesire din tara, iar vehiculele dirijate spre Punctul de trecere a frontierei Bors ll, pentru ca la Vama Borș I are loc o acțiune comuna a procurorilor din Romania si Ungaria,…

- Polițiștii și procurorii au descins, marți dimineața, la 3 adrese din București și Prahova, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat in savarșirea infracțiunilor de șantaj și lipsire de libertate. Victimele acestora erau dezvoltatori imobiliari. Potrivit DIICOT,…