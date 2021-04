Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri cu privire la campania de vaccinare ca aceasta merge „foarte bine”, facand un apel totodata la respectarea regulilor de protecție. „Suntem in top in Europa, suntem printre primele trei locuri și ne asiguram ca vom ramane așa. In același timp, trebuie…

- Cei care folosesc funcția Face ID pentru a-și debloca Iphone-ul vor putea, in viitorul apropiat, sa faca asta fara sa renunțe la masca de protecție in spațiul public. Pentru asta este nevoie insa de un ceas inteligent marca Apple. Pentru tranzacții va fi insa nevoie de introducerea parolei de pe telefon.…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat duminica, la Antena 3, dupa tragedia de la Matei Balș, ca ii va cere personal demisia primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, daca acesta nu va implementa in decurs de un an de zile o masura „minimala” in spitale: Citește și: Sondaj CURS: Cum…

- Nemulțumiri la vizita de vineri a președintelui Klaus Iohannis la Institutul „Matei Balș”, unde a susținut o declarație de presa . Un jurnalist prezent la fața locului s-a aratat indignat ca nu au fost lasați sa puna intrebari, ba mai mult, ziariștii ar fi fost selectați. „Sunt in curtea Institutului…

- Viorica Dancila a scris o carte despre perioada in care a fost premier, iar apoi și președinte al PSD, in care a facut o serie de acuzații și dezvaluiri! Dancila a relatat cateva dintre ele la Antena 3, unde i-a acuzat pe Marcel Ciolacu, Paul Stanescu și Alfred Simonis ca au tradat partidul la moțiunea…

- Schimbari majore in cazul polițelor RCA. Decontarea directa ar putea deveni obligatorie. Clauza de decontare directa ar putea deveni obligatorie la cumpararea politei RCA, ceea ce va reduce numarul nemultumirilor și reclamatiilor si va contribui la cresterea gradului de constientizare a rolului politei…

- Razvan Nicolescu: ANRE vrea sa determine consumatorii sa incheie contracte cu furnizorul actual, ceea ce este anticoncurential Noul ordin al ANRE, prin care consumatorii pot incheia contracte pe piata concurentiala pana la 31 martie doar cu furnizorul lor actual, poate afecta grav si pe termen lung…

- Si in prima zi a noului an, romanii au ales programele Antena 1. Inca din primele ore de dupa miezul noptii, telespectatorii au ramas alaturi de programele oferite de Antena 1. Astfel, continuarea Revelionului...