- Au fost momente emoționante in ediția de astazi e emisiunii Acces Direct. Veronica a hotorat sa-l paraseasca pe Viorel și sa se intoarca inapoi in satul natal, insa inainte de plecare a ținut sa-i ofere o ultima imbrațișare, Doinei, reportul emisiunii care i-a devenit și prietena.

- Veronica este mai hotarata ca niciodata! Tanara din Blagești susține cu tarie ca vrea sa divorțeze de soțul sau, fara nicio urma de regret. Pe langa Vulpița, Viorel a ramas și fara dansatoarea Emy, deoarece aceasta l-a lasat balta imediat!

- Rasturnare de situație in cuplul Veronica și Viorel. Dupa ce tanara din Blagești a fost devastata de imaginile vazute cu soțul sau și dansatoarea Emy, aceasta este pusa pe fapte mari și vrea sa-i dea barbatului sau o lecție!

- UEFA a decis, marți, la capatului unei videoconferințe la care au participat reprezentanții celor 55 de țari afiliate, ca Euro 2020 sa fie amanat.Conform UEFA, turneul final al Campionatului European de fotbal se va disputa in 2021, in perioada 11 iunie - 11 iulie.Turneul final al Campionatului European…

- “ANIVERSARE”… Sarbatoare cu amenintari, suspine si suparare, la Acces Direct! La implinirea a doua luni de zile de cand asistatii social, Veronica si Viorel Stegaru, s-au suit in tren spre Bucuresti si… dusi au fost, “telenovela” asumata de televiziunea in cauza a dat semne ca mult n-o mai duce… Veronica…

- Decizie de ultima ora in Arestul Capitalei. Polițiștii au chemat de urgența un medic psiholog, dupa ce Sorina Pintea a avut un șoc. Romania TV spune ca fostul ministru a fost grav afectat de incidentul de ieri.Citește și: AFACERE PROSPERA, chiar sub nasul autoritaților: Vanzarea de permise…

- Sunt mulți oamenii care ii critica pe Vulpița și pe Viorel, celebrii soți Stegaru care au tot fost in prima linie la „Acces Direct”. Daca la inceput oamenii erau revoltați de toate bazaconiile pe care Veronica le facea in satul Blagești, acum au aparut și cei care o pun la colț pentru ca, spun ei, a…

- Andra, singura vedeta de gen feminin dintre jurații de la "Romanii au talent", este o artista cu un timbru vocal inconfundabil, e iubita de public, are carisma și sensibilitate, dar și talente secrete, despre care a vorbit in premiera pentru Libertatea. Libertatea: Dand timpul inapoi, cum ai primit…