Stiri pe aceeasi tema

- Regele Carol al III-lea și regina consort Camilla au sosit marți (13 septembrie) in fața reședinței oficiale a familiei regale din Irlanda de Nord, unde au fost intampinați de sute de binevoitori. Noul monarh a vizitat țara pentru a conduce doliul pentru Regina Elisabeta a II-a inainte de inmormantarea…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a sosit luni (12 septembrie) la Palatul Westminster pentru prima sa vizita in parlament in calitate de monarh. Regele Charles a declarat in fața parlamentului ca este „hotarat sa urmeze cu fidelitate” exemplul dat de mama sa, Regina Elisabeta, adresandu-se…

- Funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a vor avea loc pe 19 septembrie la ora locala 11:00 (10:00 GMT) la Westminster Abbey din Londra, a anuntat Palatul Buckingham, conform agentiilor internationale de presa, citate de Agerpres .Aceasta zi va fi sarbatoare legala in Marea Britanie, dupa cum…

- Antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti a confirmat ca mijlocasul brazilian Henrique Casemiro i-a comunicat ca doreste sa plece de la campioana Spaniei si a Europei si sa semneze cu Manchester United.”Este o tema despre care am vorbit dimineata cu el, isi doreste o noua provocare, o noua oportunitate”,…

- Fostul atacant al lui Manchester United, Wayne Rooney, considera ca clubul trebuie sa-l lase pe Cristiano Ronaldo sa plece daca vrea sa construiasca o echipa de succes sub conducerea noului antrenor, Erik ten Hag. Ronaldo, in varsta de 37 de ani, care a semnat din nou cu United sezonul trecut, ar dori…

- Marina din Sri Lanka a lansat luni (11 iulie) un videoclip care arata o nava care se intoarce la țarm cu un grup de oameni care au incercat sa fuga din țara, puternic afectata economic, cu un trauler(vas) de pescuit. Se crede ca majoritatea celor 78 de oameni de la bord incercau sa ajunga in Australia,…

- Mii de bicicliști au participat la o parada bicicliștilor in capitala rusa. In prezent, in Moscova exista peste trei milioane de biciclete, potrivit statisticilor guvernului local. Prima parada a bicicliștilor din Moscova a avut loc in 2011. Parada din acest an a avut loc la cateva luni dupa ce Rusia…

- Atacantul echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a declarat clubului din Premier League ca vrea sa plece in sezonul apropiat. Acesta iși dorește sa joace in Liga Campionilor. Au existat numeroase speculații cu privire la viitorul lui Ronaldo la United, dupa o campanie fara trofee și eșecul de…