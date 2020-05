Guvernul a aprobat, prin hotarare, o donatie catre Ministerul Culturii din partea familiei Sturza, constand intr-un conac si terenul aferent, in suprafata de 150.000 mp, in comuna Liteni (judetul Suceava), unde urmeaza sa fie amenajat un Centru de formare pentru restauratorii culturali, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. " Un alt proiect de act normativ, o hotarare de guvern cu o valoare simbolica aparte, pentru ca reprezinta aprobarea unei donatii facute de mostenitorii familiei Sturza, este vorba de un conac, cu un teren aferent de aproximativ 150.000 de mp in comuna Liteni,…