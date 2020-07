Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, acordarea de despagubiri in suma de 5.000.000 lei pentru populatia afectata de inundatiile din 29 de judete, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "La propunerea Ministerului Muncii, a fost adoptat un proiect de hotarare de guvern pentru acordarea unor despagubiri…

- Guvernul va aloca 31 de milioane de lei autoritatilor locale in vederea dotarii cu grupuri sanitare sau a modernizarii si reabilitarii toaletelor din 375 de unitati scolare, a anuntat marti seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Printr-o hotarare de guvern au fost aprobate cheltuielile…

- Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, alocarea unei sume de aproximativ 100 de milioane de euro, din Programul Operational Asistenta Tehnica, pentru pregatirea proiectelor aferente urmatorului exercitiu financiar 2021 - 2027, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.…

- O tanara de 24 de ani, din Uganda, studenta la Universitatea de Vest din Timișoara, a fost gasita moarta in camera dintr-un camin studențesc. Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, in rem.

- Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, in rem, dupa ce o tanara din Uganda, studenta la Universitatea de Vest din Timisoara, in anul intai la masterat, a fost gasita moarta in camera de camin unde era cazata.

- Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta prin care se aloca 200.000.000 lei pentru derularea, pe o perioada de 4 luni, prin intermediul mass-media, a unei campanii de informare a cetatenilor cu privire la regulile ce trebuie respectate pe perioada starii de urgenta si dupa 15 mai, a anuntat sefului…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta prin care se aloca 200.000.000 lei pentru derularea, pe o perioada de patru luni, prin intermediul mass-media, a unei campanii de informare a cetatenilor cu privire la regulile ce trebuie respectate pe perioada starii de urgenta si dupa 15 mai, a anuntat…

- Guvernul va achizitiona, prin Ministerul Fondurilor Europene, circa 7 milioane de pachete alimentare care vor fi distribuite persoanelor defavorizate, persoanelor vulnerabile, in cursul acestui an, dintr-o finantare asigurata de Uniunea Europeana de aproximativ 1 miliard de lei, a declarat miercuri…