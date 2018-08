Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (50 de ani) a obtinut, sambata, a doua victorie a sezonului pentru Guizhou Zhicheng, 3-1 pe teren propriu cu Shandong Luneng, dar nu s-a putut bucura pe deplin de succesul care-l duce la cinci puncte de penultimul loc din Superliga Chinei.

- Jiangsu Suning, echipa lui Cosmin Olaroiu a invins-o acasa pe cea a lui Dan Petrescu, Guizhou Hengfeng, cu scorul de 3-1, intr-un meci disputat duminica in etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Chinei. Golurile au venit dupa minutul 60. Guizhou Hengfeng, lanterna rosie, a deschis scorul gratie lui…

- Dan Petrescu a pierdut din nou. Olaroiu n-a avut nici e o zi prea fericita. A ntrenorii romani care activeaza in prima liga din China n-au gustat din cupa victoriei azi. Guizhou Zhicheng, echipa lui Dan Petrescu, a pierdut meciul de acasa cu Henan Jianye, scor 1-2. Guizhou ține strans „lanterna roșie”,…

- Dan Petrescu, antrenorul care a pregatit-o pe CFR Cluj in campionatul anterior, a debutat cu o infrangere categorica pe banca noii sale echipe, Guizhou Zhicheng, care a fost zdrobita de Guanghzou Evergrande, formația antrenata de marele Fabio Cannavaro, scor 0-4. La pauza, formația "Bursucului" era…

- Dan Petrescu va semna, cel mai probabil, cu Guizhou Hengfeng, unde il asteapta un salariu de 800.000 de euro pe sezon. CFR Cluj va renunta la clauza de reziliere de 400.000 de euro pentru ca gruparea din China a anuntat ca vrea sa transfere si un fundas de la campioana Romaniei. Guizhou Hengfeng…