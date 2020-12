VIDEO Cutremur cu magnitudinea 6,4, soldat cu pagube materiale, în Croaţia Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti in orasul Petrinja, din Croatia, iar filmarile de la fata locului arata oameni salvati de sub daramaturi si cladiri prabusite, transmite Reuters.



Centrul german de Stiinte ale Pamantului GFZ a anuntat ca seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri.



Postul de televiziune N1 a anuntat ca epicentrul s-a aflat in orasul Petrinja, aflat la 50 de kilometri distanta de capitala Zagreb si a prezentat imagini cu echipe de interventie care salvau un barbat si un copil de sub daramaturi. Alte imagini aratau case cu acoperisurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

