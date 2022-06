VIDEO/ Cum arată uzina Azovstal, din orașul port asediat Mariupol, la o lună după ce ultimii ei apărători ucraineni s-au predat Doua clipuri video de cateva minute publicate pe rețelele de socializare arata imagini cu uzina Azovstal, din Mariupol, la o luna dupa ce ultimii aparatori ucraineni ai orașului s-au predat rușilor. O serie de imagini a fost difuzata de serviciul de presa a Donețkului, condusa de separatiștii proruși, preluate de ediția internaționala a Newsweek , a doua serie fiind publicata inclusiv de canalul rusesc RT. Joi, 16 iunie, oficialii RPD au anunțat ca au dus in vizita la Azovstal un grup de jurnaliști straini, format din corespondenți de presa din China, Turcia, Belarus și alte țari apropiate de… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

