Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul de an ar trebui sa vina cu multe cadouri, iar inceputul de an ar trebui sa vina cu multe oportunitați, pentru ca cele 12 luni sa fie cat mai bogate in evenimente frumoase și impliniri. Daca in viața profesionala sau personala nu prea poți controla aceste aspecte, in cazul hobby-urilor este…

- Fiul urma sa plateasca, potrivit intelegrii scrise, 1.600 lei lunar pentru ambii parinti. Un iesean a fost chemat in judecata de un azil privat, gestionat de o fundatie, pentru plata serviciilor asigurate parintilor sai. Ieseanul a platit o vreme, dar apoi au inceput sa se adune restantele. Judecatoria…

- Situația, in ceea ce privește conflictul de la granițele Ucrainei, e suficient de ambigua pentru a determina ziarul turc Milliyet, de exemplu, sa aprecieze sub titlul alarmist „Razboiul bate la usa in Ucraina” ca „relațiile sunt pe cale sa se rupa” dupa ce „maratonul diplomatic din ultimele luni a ramas…

- Razboiul cu pandemia, atat cat a fost, a distras atenția opiniei publice de la problemele esențiale ale existenței noastre – venituri, nivel de trai și resurse. Caci, așa cum am mai spus, preocuparea primordiala a oricarui guvern, autoritați de reglementare sau de control, este sa contribuie prin…

- Taxe ciudate in lume de-a lungul timpului: de la taxa pe lașitate pana la cea pe sapun sau modestie. Ce alte taxe ciudate au existat in lume Taxe ciudate in lume de-a lungul timpului: de la taxa pe lașitate pana la cea pe sapun sau modestie. Ce alte taxe ciudate au existat in lume De-a lungul timpului…

- Romania este interesata de situația din Kazahstan și iși dorește stabilitate in aceasta țara, pentru ca importa de acolo peste un miliard de metri cubi de gaz pe an și mizeaza pe oportunitați de a face export in acest stat cu care are legaturi economice mai vechi, inca de pe vremea comunismului. In…

- In loc sa ajute, tehnologia mai mult incurca la Giurgiu, acolo unde sistemul informatic cu care lucreaza Direcția locala de Taxe și Impozite a determinat inchiderea ghișeelor instituției. An de an, primele zile lucratoare din ianuarie aduc cozi la ghișelele Direcției de Taxe și Impozite, acolo unde…

- La nivelul Guvernului s-a stabilit ca toate facilitațile vor fi indreptate catre cei care produc valoare adaugata, care fac reconversie economica de la consum catre economia de producție, procesare și export, a declarat, joi, ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, prezent la editia a V-a a evenimentului…