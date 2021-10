Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (4-0), de Liverpool, in etapa a IX-a a campionatului englez Premier League. Au marcat: Keita '5, Jota '13, Salah '38, '45+5, '50. De la gazde, Pogba, care a intrat pe teren la pauza, a fost eliminat in minutul…

- Manchester United și Liverpool se intalnesc astazi, de la ora 18:30, in derby-ul rundei cu numarul 9 din Premier League. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Eurosport 1. ...

- Duminica, 24 octombrie, este o zi de sarbatoare pentru fanii fotbalului, pe Batrânul Continent având loc o serie de derbiuri. Ziua de gala este deschisa de Barcelona vs Real Madrid, în timp ce cortina este trasa de duelurile Inter vs Juventus și Marseille vs PSG. Duminica,…

- Manchester United și Liverpool se intalnesc azi, de la 18:30, in derby-ul etapei a 9-a din Premier League. La ultima intalnire directa pe Old Trafford s-au marcat șase goluri, „cormoranii” reușind sa se impuna cu un 4-2 spectaculos. Cristiano Ronaldo i-a salvat scaunul lui Solskjaer cu gol decisiv in…

- Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei Manchester United, a criticat decizia tehnicianului norvegian Ole Gunnar Solskjaer de a-l lasa pe banca de rezerve pe atacantul portughez Cristiano Ronaldo la meciul cu Everton (1-1), din etapa a 7-a a Premier League, afirmand ca "intotdeauna incepi…

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a remizat, marti seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Benfica Lisabona, in prima etapa a grupei E a Ligii Campionilor. In minutul 90+6, un gol al gazdelor a fost anulat pentru ofsaid, dupa consultarea VAR. In aceeasi grupa,…

- Cristiano Ronaldo a revenit spectaculos la Manchester United. Fotbalistul portughez a marcat doua goluri in meciul cu Newcastle United jucat pe stadionul Old Trafford, iar „diavolii roșii” s-au impus cu 4-1.

- Ce start de sezon pentru Manchester United! „Diavolii” au invins-o categoric pe Leeds, 5-1, intr-un meci in care Bruno Fernandes a izbutit un hattrick. United a aratat fioroasa in primul meci al noului sezon din Premier League. Victima „diavolilor” a fost Leeds, echipa construita dupa chipul și asemanarea…