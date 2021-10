Corul Cantus Domini a urcat vineri, 22 octombrie, pe scena X Factor. Invitatii speciali ai serii au impresionat juriul si spectatorii prin interpretarea fragmentului „Brindisi” din opera La Traviata de G. Verdi. Solisti au fost preotul Dumitru Codrut Scurtu si sotia sa, soprana Monica Valentina.

Surpriza a fost mai mare la final, in momentul in care clericii din cor au lasat vestimentatia eleganta si s-au imbracat in reverende, iar cei din sala au aflat ca au in fata oameni ai Bisericii, conform Basilica.ro.

„Aplauze pentru un moment absolut spectaculos. Va spun ca ati avut in…