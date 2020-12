Petrecerile de Anul Nou in strada cu sute sau mii de oameni sunt interzise in contextul pandemiei, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. El a afirmat ca situatia cu privire la raspandirea noului coronavirus nu este sub control si Romania nu inregistreaza o scadere consistenta a numarului de persoane infectate. "Ganditi-va ca situatia inca nu este sub control si nu suntem intr-o scadere sau o descrestere consistenta a numarului cazurilor", a spus seful DSU. Intrebat daca vor avea voie romanii sa faca petreceri in strada…